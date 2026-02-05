Губерниев — о россиянах на Олимпиаде-2026: «Только идиоты говорят о медальном зачете»

На ОИ-2026 выступят 13 отечественных атлетов в нейтральном статусе.
— От этих Олимпийских игр жду праздника спорта, радости и счастья, и надеюсь, кто-нибудь из российских спортсменов хоть разок, а, может, два или три раза поднимется на пьедестал почета. А у кого больше шансов в борьбе за медали — разговор в пользу бедных. Понятно, есть фигуристы, лыжники и ски-альпинист Филиппов, но это все очень приблизительно и не имеет никакой подоплеки в той ситуации, когда у нас выступает 13 человек.
— Какой результат по медалям можно считать успешным на этой Олимпиаде?
— О медальном зачете говорят только идиоты. Какой медальный зачет, если нас 13 человек и мы выступаем в нейтральном статусе? Если у нас кто-то куда-то прибежит, будем радоваться. Нас 13 человек — обгоним сборную Норвегии! Люди не в себе, когда сейчас говорят про то количество медалей, которые мы сейчас завоюем. Им надо выйти подышать воздухом и посмотреть церемонию открытия.
Эта Олимпиада, конечно, важна. Это же смотр лучших спортсменов мира, который проходит раз в четыре года. И почему ее надо смотреть и показывать — потому что юные хоккеисты будут смотреть на сборную Канады, на команду Чехии и на всех остальных. Биатлонисты будут смотреть биатлон. Есть там наши или нет — это спорт. Если мы не хотим быть на обочине и немножко думаем о подрастающем поколении России, естественно, эта Олимпиада важна.
Не хочешь — не смотри. Тем людям, которые сейчас что-то вопят, а их меньше, потому что в Париже они поставили не на ту лошадь, можно выбросить пульт или даже его проглотить. Не хочешь смотреть Олимпиаду или против того, чтобы ее показывали — проглоти пульт.
Нашим спортсменам, которые поедут на Олимпиаду, просто сказал бы: «В добрый путь!» Наставления в такой ситуации могут дать тренеры или близкие люди, а мы можем просто сказать: «В добрый путь, ребята! Спасибо, что вы есть!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо стартуют завтра, 6 февраля, и продлятся до 22 февраля.