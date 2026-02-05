Губерниев — о россиянах на Олимпиаде-2026: «Только идиоты говорят о медальном зачете»

Эта Олимпиада, конечно, важна. Это же смотр лучших спортсменов мира, который проходит раз в четыре года. И почему ее надо смотреть и показывать — потому что юные хоккеисты будут смотреть на сборную Канады, на команду Чехии и на всех остальных. Биатлонисты будут смотреть биатлон. Есть там наши или нет — это спорт. Если мы не хотим быть на обочине и немножко думаем о подрастающем поколении России, естественно, эта Олимпиада важна.