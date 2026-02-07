Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вик Уайлд про Олимпиаду в Сочи: это было лучшее, что я когда-либо делал

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд поделился воспоминаниями о зимних Олимпийских играх в Сочи, которые состоялись в 2014 году.

Источник: Metaratings.ru

7 февраля 2014 года на стадионе «Фишт» состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр в России. Соревнования проходили до 23 февраля.

«Много хороших моментов осталось от Сочи, хорошо помню те Олимпийские игры. Это было очень крутое время! В 2014 году в Сочи я был сфокусирован на своём выступлении, чтобы завоевать золотые медали. У меня были отличные воспоминания о времени проведения этого турнира, было очень весело. Это было лучшее, что я когда-либо делал», — сказал Уйалд Metaratings.ru.

Родившийся в США Уайлд, выступавший в Сочи за сборную России, стал двукратным олимпийским чемпионом, выиграв «золото» в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).