Норвежец Офтебро выиграл золото в лыжном двоеборье на Олимпиаде-2026

Норвежский двоеборец Йенс Офтебро завоевал золото в дисциплине нормальный трамплин/10 км на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Источник: Reuters

Спортсмен прошел лыжную часть за 29 минут 59,4 секунды.

Серебро выиграл австриец Йоханнес Лампартер, отстав на 1 секунду. Бронза у финна Эро Хирвонена (+2,5 секунды).

Офтебро стал двукратным олимпийским чемпионом.

Двоеборье. Милан (Италия). Зимние Олимпийские игры — 2026. Мужчины

К-90 + 10 км. Гонка

1. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) — 29:19,4.

2. Йоханнес Лампартер (Австрия) — +1,0.

3. Эро Хирвонен (Финляндия) — +2,5.

4. Штефан Реттенеггер (Австрия) — +17,6.

5. Илкка Херола (Финляндия) — +22,1.

6. Кристиан Илвес (Эстония) — +41,1.

7. Андреас Скоглунд (Норвегия) — +1.05,9.

8. Йоханнес Ридзек (Германия) — +1.09,4.

9. Томас Реттенеггер (Австрия) — +1.43,3.

10. Винценц Гайгер (Германия) — +1.52,0.

11. Акито Ватабе (Япония) — +1.52,0.