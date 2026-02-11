Норвежец Офтебро выиграл золото в лыжном двоеборье на Олимпиаде-2026

Спортсмен прошел лыжную часть за 29 минут 59,4 секунды.
Серебро выиграл австриец Йоханнес Лампартер, отстав на 1 секунду. Бронза у финна Эро Хирвонена (+2,5 секунды).
Офтебро стал двукратным олимпийским чемпионом.
Двоеборье. Милан (Италия). Зимние Олимпийские игры — 2026. Мужчины
К-90 + 10 км. Гонка
1. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) — 29:19,4.
2. Йоханнес Лампартер (Австрия) — +1,0.
3. Эро Хирвонен (Финляндия) — +2,5.
4. Штефан Реттенеггер (Австрия) — +17,6.
5. Илкка Херола (Финляндия) — +22,1.
6. Кристиан Илвес (Эстония) — +41,1.
7. Андреас Скоглунд (Норвегия) — +1.05,9.
8. Йоханнес Ридзек (Германия) — +1.09,4.
9. Томас Реттенеггер (Австрия) — +1.43,3.
10. Винценц Гайгер (Германия) — +1.52,0.
11. Акито Ватабе (Япония) — +1.52,0.