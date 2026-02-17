Табанелли: «После разрыва крестообразной связки я думала, что не попаду на Олимпиаду»

Канадская фристайлистка Флора Табанелли прокомментировала итоги соревнований в биг-эйре на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии, в которых она стала третьей.
«Три месяца назад, после травмы, я думала, что не попаду сюда. Когда я приехала сюда и сказала себе: “Я чувствую себя довольно хорошо”, это уже была победа», — цитирует 18-летнюю спортсменку сайт Олимпиады.
Табанелли четыре месяца назад получила тяжелую травму, разрыв крестообразной связки колена. Она решила выступать в бандаже, вместо того чтобы делать операцию и завершить сезон.
Победу в биг-эйре на Играх-2026 одержала канадка Меган Олдхэм, второй стала китаянка Эйлин Гу.
