Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Табанелли: «После разрыва крестообразной связки я думала, что не попаду на Олимпиаду»

Канадская фристайлистка Флора Табанелли прокомментировала итоги соревнований в биг-эйре на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии, в которых она стала третьей.

Канадская фристайлистка Флора Табанелли прокомментировала итоги соревнований в биг-эйре на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии, в которых она стала третьей.

«Три месяца назад, после травмы, я думала, что не попаду сюда. Когда я приехала сюда и сказала себе: “Я чувствую себя довольно хорошо”, это уже была победа», — цитирует 18-летнюю спортсменку сайт Олимпиады.

Табанелли четыре месяца назад получила тяжелую травму, разрыв крестообразной связки колена. Она решила выступать в бандаже, вместо того чтобы делать операцию и завершить сезон.

Победу в биг-эйре на Играх-2026 одержала канадка Меган Олдхэм, второй стала китаянка Эйлин Гу.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026 в Милане, все медали 10-го дня: результаты соревнований 16 февраля.