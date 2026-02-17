Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финал женских соревнований по слоупстайлу на Олимпиаде в Италии перенесли

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Финал женских соревнований по сноуборду в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде в Италии перенесен на 18 февраля, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее соревнования, которые изначально были запланированы на вторник в 15:00 мск, были отложены из-за снегопада. Также было изменено время старта квалификационных соревнований по фристайлу среди мужчин и женщин.

«Из-за сильного снегопада, обрушившегося на Ливиньо минувшей ночью и продолжавшегося утром, женский финал соревнований по сноуборду в слоупстайле был перенесен. За ночь на склонах выпало более 20 сантиметров снега, а снегопад не прекращался и днем. В создавшихся условиях организаторы и официальные лица были вынуждены отложить запланированные старты. Впрочем, финал не отменен: он перенесен на среду, 18 февраля, и состоится после завершения мужских соревнований», — уточняется в публикации.

Отмечается, что время проведения мужских соревнований по слоупстайлу будет сдвинуто на час и десять минут. Старт состоится в 13:20 мск.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.