Японская сноубордистка победила в слоупстайле на Олимпиаде

Японка Мари Фукада выиграла соревнования сноубордистов в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде в Италии.
Ее результат составил 87,83 балла.
Второе место заняла представительница Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт (87,48), бронзу взяла японка Кокомо Мурасэ (85,80).
19‑летняя Фукада завоевала свою первую медаль на Олимпийских играх.
В слоупстайле сноубордисты выполняют трюки на трассе с препятствиями в виде трамплинов, перил, пирамид, рамп и других элементов. В выступлении спортсменов оцениваются качество, амплитуда и оригинальность трюков.
Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.