Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский фристайлист Феррейра после победы на Олимпиаде-2026: «Я выпью огромное количество пива»

Американский фристайлист Алекс Феррейра поделился эмоциями после победы в хаф-пайпе на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.

Американский фристайлист Алекс Феррейра поделился эмоциями после победы в хаф-пайпе на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.

«Как буду праздновать? Я выпью огромное количество пива. Лучший момент в моей жизни», — цитирует 31-летнего спортсмена ESPN.

Феррейра набрал 93,75 балла. Вторым стал эстонец Хенри Силдару (93), третьим — канадец Брендан Маккей (91).

На Играх-2022 в Пекине американский спортсмен стал бронзовым призером, на Олимпиаде-2018 Пхенчхане — серебряным.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований, медали и итоги 14-го дня.