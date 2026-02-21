Американский фристайлист Феррейра после победы на Олимпиаде-2026: «Я выпью огромное количество пива»

Американский фристайлист Алекс Феррейра поделился эмоциями после победы в хаф-пайпе на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.
«Как буду праздновать? Я выпью огромное количество пива. Лучший момент в моей жизни», — цитирует 31-летнего спортсмена ESPN.
Феррейра набрал 93,75 балла. Вторым стал эстонец Хенри Силдару (93), третьим — канадец Брендан Маккей (91).
На Играх-2022 в Пекине американский спортсмен стал бронзовым призером, на Олимпиаде-2018 Пхенчхане — серебряным.
