Финал женских соревнований в хафпайпе перенесли на последний день Олимпиады

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Финальные соревнования по фристайлу в дисциплине «хафпайп» среди женщин на Олимпиаде в Италии перенесены на воскресенье из‑за сильного снегопада, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Источник: Спорт РИА Новости

Соревнования в Ливиньо должны были начаться в субботу в 21:30 мск.

«Сильный снегопад, продолжавшийся в течение всей субботы, привел к переносу женских финалов по фристайлу в хафпайпе. Около 17:00 по центральноевропейскому времени (19:00 мск — ред.) было принято решение отменить соревнования в этот день, так как стало ясно, что технические службы трассы не смогут подготовить хафпайп таким образом, чтобы обеспечить безопасные и равные условия для спортсменок. В итоге финалы официально перенесены на воскресенье, 22 февраля, и пройдут с 10:40 до 12:15 (12:40 — 14:15 мск)», — уточняется в заявлении FIS.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.