Самая богатая спортсменка Олимпиады-2026 завоевала рекордное золото

Эйлин Гу стала самой титулованной представительницей фристайла в истории Олимпийских игр (и по золоту и по общему количеству медалей). Ранее на Играх-2026 она завоевала серебро в биг-эйре и слоупстайле, в Пекине на счету китаянки были золотые медали в биг-эйре и хафпайпе, а также серебро в слоупстайле.