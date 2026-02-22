Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самая богатая спортсменка Олимпиады-2026 завоевала рекордное золото

Представительница Китая Эйлин Гу победила в хафпайпе и стала трехкратной олимпийской чемпионкой, что стало рекордом во фристайле.

Источник: Getty Images

Китайская фристайлистка Эйлин Гу завоевала золото в хафпайпе на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

В финале в лучшей из трех попыток она набрала 94,75 балла.

Второе место заняла еще одна китаянка Ли Фанхуэй (91,50), бронза досталась британке Зои Аткин (90,50).

Эйлин Гу стала самой титулованной представительницей фристайла в истории Олимпийских игр (и по золоту и по общему количеству медалей). Ранее на Играх-2026 она завоевала серебро в биг-эйре и слоупстайле, в Пекине на счету китаянки были золотые медали в биг-эйре и хафпайпе, а также серебро в слоупстайле.

Эйлин Гу возглавляет список самых высокооплачиваемых спортсменов Олимпийских игр 2026 года. По данным Forbes, за последние 12 месяцев 22-летняя спортсменка заработала $23 млн и только $100 тыс. из них — на лыжных трассах, все остальное — рекламные контракты.