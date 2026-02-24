FIS впервые с января предоставила нейтральный статус представителям России

ТАСС, 24 февраля. Российский тренер по сноуборду Светлана Бузенкова получила нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщает пресс-служба FIS.
Также нейтральный статус выдан тренеру по лыжным гонкам Дмитрию Пирогову. В последний раз FIS выдавала нейтральный статус представителям России 19 января.
Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.
Из российских лыжников нейтральный статус ранее получили Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые выступили на Олимпийских играх 2026 года.