Белорусская фристайлистка Гуськова планирует выступить на Олимпиаде-2030

Спортсменка в Пхенчхане-2018 завоевала «золото», а в Пекине-2022 — «серебро», однако на главном старте четырехлетия в Италии-2026 показала восьмой результат в финале.

Источник: Telegram / НОК Беларуси

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Белоруска Анна Гуськова, выступающая в лыжной акробатике, собирается бороться за путевку на Олимпийские игры-2030 во французских Альпах, сообщила она в эфире sport5.by.

Она отметила, что не хочет забегать далеко, но собирается готовиться к грядущим Играм спокойно.

«Но то, что я туда поеду, это точно. Потому что это как незакрытый какой-то гештальт. Олимпиада в Италии — это пища для размышления. Где-то, возможно, так надо было. А, возможно, и нет. Но выводы в любом случае уже сделала. Они правильные. И это только замотивировало меня еще больше работать», — сказала Гуськова.

Белоруска на Олимпиаде в Италии-2026 стала восьмой в финале по лыжной акробатике. Также не сумели добыть медали и шесть других представительниц Беларуси, которые выступали под нейтральным флагом.

Белорусские атлеты, начиная с 1994 года, с зимних олимпиад привозили минимум одну медаль. Самыми успешными для Беларуси стали зимние Игры 2014 года, которые прошли в Сочи — тогда у республики было пять золотых медалей и одна бронзовая.

На прошлой Олимпиаде в Пекине белорусские спортсмены завоевали два серебра.