Российские сноубордисты остались без медалей в слаломе на Паралимпиаде

Российские сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо остались без медалей в соревнованиях в банкед-слаломе на Паралимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Фадеев в лучшей из попыток показал результат 1 минута 10,96 секунды, заняв 12-е место. Шеббо не сумел финишировать в обоих попытках.
Золото завоевал американец Ноа Эллиотт (58,94), вторым стал японец Даити Огури (59,02), третьим — американец Майк Шульц (1.00,05).
Ранее на Играх Фадеев и Шеббо не смогли пробиться в полуфинал соревнований в сноуборд-кроссе. Паралимпиада для них завершилась.
Паралимпийские игры проходят с 6 по 15 марта. Всего в Играх принимает участие шесть российских спортсменов, они допущены под своим флагом.