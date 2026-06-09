Важная неделя для российского зимнего спорта. Что ждать от конгрессов международных федераций?

«Тот формат, который предлагается нам, нас не устраивает, и если не будет принято никакого решения, просто пойдем в CAS, — объяснял ТАСС президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев. — На конгрессе решение вопроса допуска точно не произойдет — это компетенция совета ISU. Будет избран новый состав, и я очень надеюсь, что этот вопрос включат в повестку совета. Думаю, что первый совет пройдет сразу по окончании конгресса. Но я реалист, поэтому не думаю, что они так быстро с ходу примут такое важное для нас решение».