Важная неделя для российского зимнего спорта. Что ждать от конгрессов международных федераций?

Все больше и больше международных федераций снимают ограничения с российских атлетов. Однако наш флаг и гимн возвращаются только в летних видах спорта: водных, дзюдо, тхэквондо, борьбе, гимнастике и фехтовании. В зимних федерациях подобного позитива пока нет. Текущая неделя для большинства зимников может стать ключевой, ведь в федерациях, которые их курируют, состоятся конгрессы с выборами глав организаций. Не факт, что российский вопрос будет поднят на этих мероприятиях, но они могут дать понимание о наших шансах на полноценное возвращение.
Лыжные виды спорта
Очень хочется услышать хорошие новости после заседания FIS, потому что этой организации подвластны сразу шесть олимпийских видов спорта из пятнадцати: лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл, сноуборд, горнолыжный спорт. Конгресс международной федерации проходит с 8 по 11 июня.
Руководитель недавно созданной Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил, что в повестке заседания нет обсуждения вопроса нашего полноценного допуска. Главная тема конгресса — выборы президента FIS.
Нынешний глава организации швед Йохан Элиаш неоднократно поддерживал возвращение россиян. Вот только на голосовании за допуск нам все равно не хватало голосов. В итоге право выступать в нейтральном статусе было добыто в Спортивном арбитражном суде. Тем не менее многие в России считают, что переизбрание Элиаша на новый срок — это для нас в данный момент оптимально. «Приемлемым кандидатом» называл шведа Свищев.
Однако далеко не все большие лыжные игроки готовы видеть Элиаша еще четыре года своим главой. Против переизбрания выступили федерации Норвегии, США, Швейцарии, Австрии, Германии, Испании и Канады, направив в мае коллективное заявление FIS. На выборы кандидатуру Йохана неожиданно выдвинула Грузия, потому что Швеция и Великобритания, гражданство которых он имеет, отказались его поддерживать.
Британцы, отказав Элиашу, сделали ставку на гендиректора своей лыжной ассоциации Викторию Гослинг. Ее считают главным соперником шведа на нынешнем конгрессе. В случае победы Гослинг станет первой женщиной-президентом в истории FIS. Кандидатура британки выглядит сомнительно в плане нашего возвращения, хотя Виктория про Россию публично не высказывалась. Тем не менее за нее готовы отдать голоса скандинавские федерации, что дает некоторое понимание о позиции Гослинг в этом вопросе. Еще одним соперником Элиаша станет член совета FIS Александр Оспельт, выдвинутый от Лихтенштейна, однако его шансы победить выглядят невысокими.
На конгресс в Белград российская делегация отправилась во главе с Еленой Вяльбе, которая много лет руководила ФЛГР, а сейчас входит в состав президиума объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда.
Фигурное катание и конькобежные виды
Очередной конгресс проведет ISU, который руководит тремя олимпийскими видами спорта: фигурным катанием, конькобежным спортом и шорт-треком. Мероприятие пройдет с 10 по 12 июня на Тенерифе.
Такой острой борьбы за пост главы организации, как у FIS, не будет, потому что действующий президент Чжэ Ель Ким остался единственным кандидатом. Также на конгрессе пройдут выборы двух вице-президентов, десяти членов Совета ISU и руководителей других подразделений.
Ожидается, что, помимо плановых вопросов (финансовых отчетов и обновление технических регламентов), в Испании должны обсудить возвращение российских спортсменов на международную арену.
На данный момент наши фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не могут выступать на соревнованиях под эгидой ISU даже в нейтральном статусе. Полтора года назад организация давала допуск россиянам только для участия в отборочных соревнованиях к Олимпиаде. В итоге в каждом коньковом виде спорта на Играх у нас было по два представителя, однако после соревнований в Италии шлагбаум снова закрылся.
По информации «СЭ», высоки шансы, что на предстоящем конгрессе мы получим допуск российских юниоров под нейтральным флагом. Что касается взрослых спортсменов, то этот вопрос может не попасть в повестку заседания. Понимают ситуацию руководители российских коньковых федераций и даже готовятся обращаться в Спортивный арбитражный суд.
«Тот формат, который предлагается нам, нас не устраивает, и если не будет принято никакого решения, просто пойдем в CAS, — объяснял ТАСС президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев. — На конгрессе решение вопроса допуска точно не произойдет — это компетенция совета ISU. Будет избран новый состав, и я очень надеюсь, что этот вопрос включат в повестку совета. Думаю, что первый совет пройдет сразу по окончании конгресса. Но я реалист, поэтому не думаю, что они так быстро с ходу примут такое важное для нас решение».
Остальные зимние виды спорта
В начале этой недели в немецком Берхтесгадене собрались участники конгресса Международной федерации санного спорта. Выборов руководителей организации не было в повестке заседания. Президентом FIL с 2020 года является Эйнарс Фогелис из Латвии, где нашему возвращению не рады. Год назад на конгрессе в финском Тампере большинством голосов FIL продлила санкции для россиян, а Фогелис назвал принятые решения «отражением коллективной ответственности за обеспечение безопасной и справедливой конкуренции». Права выступать в нейтральном статусе наши саночники добивались через СAS. За возвращение флага, скорее всего, тоже придется побороться в судах.
11 июня в Зальцбурге выберут нового президента Международной федерации бобслея и скелетона. Нынешний глава IBSF Иво Ферриани объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру. На пост претендуют четверо: Мартинс Дамбергс (Латвия), Хейке Гроесванг (Германия), Андер Мирамбель (Испания) и Нельсон Кристиан Стоукс (Ямайка). Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов в разговоре с «СЭ» сообщил, что больше позитивных новостей о допуске ждет от сессии МОК, которая пройдет
В июне онлайн должно состояться заседание Международной федерации ски-альпинизма. Полтора года назад эта организация была первой из зимних, кто допустил россиян в нейтральном статусе. Ски-альпинизм благодаря серебру Никиты Филиппова стал нашим самым успешным видом на Олимпиаде в Италии. Сейчас Филиппов верит, что ISMF вновь окажется быстрее всех и вернет нашим спортсменам флаг и гимн.
В трех олимпийских зимних видах спорта мы не получали допуск даже в нейтральном статусе: хоккее, керлинге и биатлоне. Конгрессы в соответствующих федерациях, где как-то может сдвинуться этот вопрос, запланированы на сентябрь.
Михаил Кузнецов