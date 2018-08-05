Поражение Рамонова, триумф Садулаева

Источник: РИА "Новости"

Все три дня соревнований, со 2 по 5 августа, в волейбольный центр «Заречье» был заполнен практически до отказа и эмоции били через край — и положительные, и отрицательные.

Поводов для этого было немало — многие именитые борцы, считавшиеся фаворитами в своих весовых категориях, неожиданно уступили. Так, не смоли преодолеть барьер четвертьфинала олимпийский чемпион Сослан Рамонов, чемпион мира-2016 Магомед Курбаналиев и чемпион Европы того же года Анзор Болтукаев. Уступил в 1/8 победитель Европейских игр в Баку Александр Богомоев. Абдулрашид Садулаев сменил весовую категорию с 86 кг, в которых он выиграл в Рио-2016, сначала на неолимпийские 92 кг и выиграл континентальный трофей, а теперь уже на олимпийские 97 кг, и вновь победил. Причем его соперником по финалу был действующий чемпион Европы в этой категории Владислав Байцаев.

— Мы все видели эти напряженные встречи, — рассказал в интервью Team Russia президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. — Только посмотрите на сетки — ни одной проходной встречи, даже если ты олимпийский чемпион. Не было их в том числе и у Садулаева. Каждый спортсмен, который выходил на ковер, выступал только с одной мыслью: показать свои возможности, реализовать все шансы, для того, чтобы попасть в состав сборной команды, которая будет вести подготовку к чемпионату мира.

— Москва и Московская область не так часто принимают статусные турниры по борьбе. Почему было решено провести турнир именно в окрестностях столицы?

— Трудно не заметить, сколько современной спортивной инфраструктуры сейчас строится в Подмосковье. К тому же, полным ходом идет программа развития разных видов спорта, в том числе и борьбе. Это касается и общеобразовательных школ, и спортивных. И мы надеемся, что этот турнир даст дополнительный толчок к развитию борьбы в Подмосковье, хотя и сейчас мы видим, что почти по всем возрастам в числе лидеров есть представители региона.

Вольная борьба. Чемпионат России

До 57 кг. 1. Заур Угуев. 2. Хуреш-оол Дондук-оол. 3. Муслим Садулаев и Арьян Тютрин.

до 61 кг. 1. Магомедрасул Идрисов. 2. Исмаил Мусукаев. 3. Зелимхан Абакаров и Артём Гебеков.

До 65 кг. 1. Ахмед Чакаев. 2. Бекхан Гойгереев. 3. Начын Куулар и Даша Шарастепанов.

До 70 кг. 1. Магомедрасул Газимагомедов. 2. Арбак Сат. 3. Давид Баев и Магомед Курбаналиев.

До 74 кг. 1. Заурбек Сидаков. 2. Хетик Цаболов. 3. Никита Сучков и Тимур Бижоев.

До 79 кг. 1. Ахмед Гаджимагомедов. 2. Хусейн Суюнчев. 3. Кахабер Хубежты и Гаджи Набиев.

До 86 кг. 1. Даурен Куруглиев. 2. Артур Найфонов. 3. Владислав Валиев и Зелимхан Минкаилов.

До 92 кг. 1. Батырбек Цакулов. 2. Анзор Уришев. 3. Алихан Жабраилов и Юрий Белоновский.

До 97 кг. 1. Абдулрашид Садулаев. 2. Владислав Байцаев. 3. Заинула Курбанов и Игорь Овсянников.