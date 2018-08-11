Российский дзюдоист Хубецов победил на этапе Гран-при в Будапеште в весе до 81 кг

Другой российский дзюдоист Альберт Огузов стал серебряным призером в весе до 60 кг. В финале он уступил японцу Рюдзю Нагаяме. Бронзовые медали выиграли россиянин Роберт Мшвидобадзе и грузин Амиран Папинашвили.

На этапе Гран-при в Будапеште россияне завоевали три медали и стали вторыми в медальном зачете. Сборная Японии выиграла шесть золотых и три серебряные медали.