Российский дзюдоист Хубецов победил на этапе Гран-при в Будапеште в весе до 81 кг
ТАСС, 11 августа. Россиянин Алан Хубецов одержал победу на этапе
ТАСС, 11 августа. Россиянин Алан Хубецов одержал победу на этапе
В финале 25-летний Хубецов победил японца Кению Кохару. Бронзовые медали завоевали швед Робин Пацек и израильтянин Саги Муки.
Другой российский дзюдоист Альберт Огузов стал серебряным призером в весе до 60 кг. В финале он уступил японцу Рюдзю Нагаяме. Бронзовые медали выиграли россиянин Роберт Мшвидобадзе и грузин Амиран Папинашвили.
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