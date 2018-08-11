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20:34 (мск), источник: ТАСС

Российский дзюдоист Хубецов победил на этапе Гран-при в Будапеште в весе до 81 кг

ТАСС, 11 августа. Россиянин Алан Хубецов одержал победу на этапе Гран-при по дзюдо в Будапеште в весовой категории до 81 кг.

В финале 25-летний Хубецов победил японца Кению Кохару. Бронзовые медали завоевали швед Робин Пацек и израильтянин Саги Муки.

Другой российский дзюдоист Альберт Огузов стал серебряным призером в весе до 60 кг. В финале он уступил японцу Рюдзю Нагаяме. Бронзовые медали выиграли россиянин Роберт Мшвидобадзе и грузин Амиран Папинашвили.

На этапе Гран-при в Будапеште россияне завоевали три медали и стали вторыми в медальном зачете. Сборная Японии выиграла шесть золотых и три серебряные медали.

Следующий этап Гран-при пройдет в мексиканском Канкуне 12—14 октября.

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