Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
СКА
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
ХК Динамо
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Словакия U20
Казахстан U20
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Спартак
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Автомобилист
Б
43
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Германия U20
США U20
Футбол. Зарубежный
22:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Сити
Хоккей. НХЛ
28.12
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Джерси Дэвилз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
28.12
Вашингтон Кэпиталз
Коламбус Блю Джэкетс
Все события
Фоторепортажи
24Россия — Финляндия: Пушкин, Гоголь и 67 тысяч зрителей
20Лучшие спортивные фото 2019 года
14:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава НОК Японии рассказал, как Путин отказался от 6 дана по дзюдо

ТОКИО, 27 дек — РИА Новости. Глава Олимпийского комитета Японии, глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита рассказал для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны, о своей первой встрече с российским президентом и о том, как тот отказался от красно-белого пояса и шестого дана по дзюдо.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

Путин во время своего первого визита в Японию после встречи с премьер-министром страны Ёсиро Мори посетил Кодокан — Международный центр дзюдо.

«Он провел демонстрацию, очень технично на высоком уровне, надо сказать. Когда он закончил, директор Кодокана хотел дать Путину 6-й дан. У президента сейчас черный пояс. А 6-й дан — это красно-белый пояс. Он протянул Путину этот пояс и попросил завязать. Но Путин отказался. Все в зале были немного разочарованы этим отказом. Тогда Путин взял микрофон и сказал: “Я — дзюдоист. Я прекрасно понимаю всю тяжесть этого дана и этого пояса. К сожалению, я пока не достиг того уровня, когда можно носить это пояс. Вот вернусь домой, буду больше тренироваться и тогда стану соответствовать этому поясу”. В зале раздались аплодисменты», — вспоминает Ямасита.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Как накачать попу: пять эффективных упражнений от Екатерины Усмановой
Самая горячая жена футболиста РПЛ взрывает Instagram своими фото
У «Ливерпуля» нет конкурентов. Он разгромил вторую команду АПЛ
1 балл решил судьбу золота на ЧР по фигурному катанию
Канадский суперталант похоронил Америку. Обзор МЧМ по хоккею
WADA лишает сборную России надежд
Российская хоккеистка прекрасна и в шлеме, и без него (фото)
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Федор Емельяненко уверен, что пока не уступает молодым бойцам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь