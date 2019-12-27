Глава НОК Японии рассказал, как Путин отказался от 6 дана по дзюдо

«Он провел демонстрацию, очень технично на высоком уровне, надо сказать. Когда он закончил, директор Кодокана хотел дать Путину 6-й дан. У президента сейчас черный пояс. А 6-й дан — это красно-белый пояс. Он протянул Путину этот пояс и попросил завязать. Но Путин отказался. Все в зале были немного разочарованы этим отказом. Тогда Путин взял микрофон и сказал: “Я — дзюдоист. Я прекрасно понимаю всю тяжесть этого дана и этого пояса. К сожалению, я пока не достиг того уровня, когда можно носить это пояс. Вот вернусь домой, буду больше тренироваться и тогда стану соответствовать этому поясу”. В зале раздались аплодисменты», — вспоминает Ямасита.