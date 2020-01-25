Олимпийская чемпионка по дзюдо Силва отстранена от соревнований на два года

Причиной отстранение стал провал допинг-тестирования во время Панамериканских игр в Лиме (Перу). Тогда в пробе 27-летней спортсменки было обнаружено вещество Фенотерол, которое применяется при лечении респираторных заболеваний. Допинг-тест был сдан 9 августа.

Это может лишить Силву возможности выступить на Олимпиаде в Токио летом 2020 года.

Как уточняется, спортсменка намерена обжаловать решение Международной федерации дзюдо в Спортивном арбитражном суде (CAS). Ее интересы будет представлять адвокат Марселу Франклин, которому ранее удалось добиться восстановления права на выступление других членов бразильской олимпийской сборной.