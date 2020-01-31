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13:58 (мск), источник: ТАСС

Определен состав сборной России по греко-римской борьбе на ЧЕ-2020

ТАСС, 31 января. Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили объявил состав команды на чемпионат Европы 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

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В состав национальной сборной вошли 10 спортсменов: Виталий Кабалоев (весовая категория до 55 кг), Жамболат Локьяев (60 кг), Ибрагим Лабазанов (63 кг), Назир Абдуллаев (67 кг), Адам Курак (72 кг), Ислам Опиев (77 кг), Шамиль Ожаев (82), Александр Комаров (87 кг), Александр Головин (97 кг), Зураби Гедехаури (до 130 кг).

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет в Риме с 10 по 16 февраля. Соревнования по греко-римской борьбе состоятся с 10 по 12 февраля.

На прошлогоднем европейском первенстве, которое прошло в Бухаресте, российская сборная выиграла общекомандный зачет, завоевав восемь золотых, четыре серебряные и девять бронзовых медалей.

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