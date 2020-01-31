Определен состав сборной России по греко-римской борьбе на ЧЕ-2020
ТАСС, 31 января. Главный тренер сборной России по
ТАСС, 31 января. Главный тренер сборной России по
В состав национальной сборной вошли 10 спортсменов: Виталий Кабалоев (весовая категория до 55 кг), Жамболат Локьяев (60 кг), Ибрагим Лабазанов (63 кг), Назир Абдуллаев (67 кг), Адам Курак (72 кг), Ислам Опиев (77 кг), Шамиль Ожаев (82), Александр Комаров (87 кг), Александр Головин (97 кг), Зураби Гедехаури (до 130 кг).
Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет в Риме с 10 по 16 февраля. Соревнования по
На прошлогоднем европейском первенстве, которое прошло в Бухаресте, российская сборная выиграла общекомандный зачет, завоевав восемь золотых, четыре серебряные и девять бронзовых медалей.