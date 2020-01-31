Определен состав сборной России по греко-римской борьбе на ЧЕ-2020

В состав национальной сборной вошли 10 спортсменов: Виталий Кабалоев (весовая категория до 55 кг), Жамболат Локьяев (60 кг), Ибрагим Лабазанов (63 кг), Назир Абдуллаев (67 кг), Адам Курак (72 кг), Ислам Опиев (77 кг), Шамиль Ожаев (82), Александр Комаров (87 кг), Александр Головин (97 кг), Зураби Гедехаури (до 130 кг).

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет в Риме с 10 по 16 февраля. Соревнования по греко-римской борьбе состоятся с 10 по 12 февраля.