Допинг-проба трехкратного чемпиона мира по борьбе Махова дала положительный результат
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/.
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/.
«Махов уличен в применении допинга, будем разбираться, — сказал Мамиашвили. — Я уже встречался с Билялом после того, как получил официальную информацию. Моя позиция такова: у меня есть на столе документ, остальные разговоры в пользу бедных».
Мамиашвили отметил, что Махов не отрицает возможности наличия у него гормона роста: «Он не стоит на позиции категорического отказа, не отрицает возможности наличия у него гормона роста, объясняет это тем, что его супруга принимает комплекс медпрепаратов, в которых присутствовала эта субстанция. Пробу у него взяли дома, приехали к нему в пять утра».
Махов является серебряным призером Олимпийских игр 2012 в вольной борьбе в весовой категории до 120 кг. Также на счету 32-летнего спортсмена три победы на чемпионатах мира (2007, 2009, 2010).