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15:15 (мск), источник: ТАСС

Умер чемпион Европы по греко-римской борьбе Борис Амбарцумов

ТАСС, 3 февраля. Российский борец Борис Амбарцумов умер на 46-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

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«31 января на 46-м году жизни скоропостижно скончался мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, чемпион Европы, обладатель Кубка мира Борис Амбарцумов. Федерация спортивной борьбы России и вся борцовская общественность выражает глубокие соболезнования родным и близким Бориса Владимировича», — говорится в сообщении.

Амбарцумов является победителем континентального первенства 1998 года в весовой категории до 54 кг, также на его счету серебряная медаль европейского чемпионата 2000 года. Также он становился победителем (1997) и серебряным призером (1996) Кубка мира.

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