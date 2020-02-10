Шанс для молодежи: российские борцы поспорят за медали ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

Турнир пройдет в Риме 10—16 февраля , спортсмены разыграют по 10 комплектов медалей в каждом из стилей борьбы. Победители и призеры у «классиков» определятся 11—12 февраля , у женщин — 13—14 февраля , у вольников — 15—16 февраля . На чемпионате Европы 2019 года в Бухаресте российские борцы завоевали восемь золотых медалей, четыре серебряных и девять бронзовых и заняли первое место в командном зачете.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bfc4538880c8b50417be" data-vnd="bfc4538880c8b50417be" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bfc4538880c8b50417be" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Европы не является ключевым стартом первой половины сезона. Основное внимание тренеров направлено на лицензионный турнир Олимпийских игр, который пройдет в Будапеште 19—22 марта . По итогам чемпионата мира-2019 российские борцы завоевали ровно половину путевок на Олимпиаду — девять из 18. Представители вольной борьбы получили квоты в пяти весовых категориях из шести. На счету «греко-римлян» три олимпийские лицензии, у женской команды — одна.

Садулаев идет к очередному золоту

Капитан сборной России по вольной борьбе, победитель Олимпиады в Рио-де-Жанейро и четырехкратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев претендует на завоевание очередного титула чемпиона Европы. «Русский танк» ранее побеждал в 2014 году в Вантаа (Финляндия) в весовой категории до 86 килограммов, в 2018 году в Каспийске (до 92 кг) и в 2019 году в Бухаресте (до 97 кг). В Риме спортсмен будет выступать в категории до 97 кг.

По решению тренеров от участия освобождены двукратные чемпионы мира Заур Угуев (до 57 кг), Заурбек Сидаков (до 73 кг) и победитель чемпионата мира-2019 Гаджимурад Рашидов (до 65 кг). В состав вошли девять победителей мемориала Ивана Ярыгина, проходившего в Красноярске 23—26 января .

В Италии выступят Азамат Тускаев (до 57 кг), Александр Богомоев (до 61 кг), Курбан Шираев (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг), Магомедрасул Газимагомедов (до 74 кг), Магомед Рамазанов (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Батырбек Цакулов (до 92 кг) и Балдан Цыжипов (до 125 кг).

«Наша задача на чемпионате Европы, как и всегда — одержать победу в командном зачете, — сказал РИА Новости главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев. — И выиграть как можно больше золотых медалей. Выступить по максимуму: завоевать четыре-пять золотых наград. И, возможно, больше». Шанс для чемпионов страны.

Возглавляющий тренерский штаб национальной команды по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили предоставил шанс побороться за медали семерым спортсменам, выигравшим в январе чемпионат России в Новосибирске. На ковер выйдут Виталий Кабалоев (до 55 кг), Жамболат Локьяев (до 60 кг), Ибрагим Лабазанов (до 63 кг), Назир Абдуллаев (до 67 кг), Адам Курак (до 72 кг), Шамиль Ожаев (до 82 кг) и Александр Головин (до 97 кг).

Исключение было сделано для трех категорий, в которых в Италии выступят серебряные призеры чемпионата страны: Ислам Опиев (до 77 кг), Александр Комаров (до 87 кг) и Зураби Гедехаури (до 130 кг). «На чемпионате Европы в составе команды в основном выступят молодые спортсмены, дебютанты турнира, — сказал Когуашвили РИА Новости. — Наша цель — выиграть две-три золотые медали и победить в командном зачете».

Две чемпионки мира в составе

В женскую команду вошли победительницы чемпионата мира-2019 — олимпийская чемпионка 2012 года, серебряная медалистка Игр-2016 Наталья Воробьева (до 72 кг) и Инна Тражукова (до 62 кг). На медали также претендуют бронзовый призер Олимпиады-2016 Екатерина Букина (до 76 кг), призеры чемпионата мира-2019 Любовь Овчарова (до 59 кг) и Ольга Хорошавцева (до 55 кг), двукратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш (до 53 кг), Милана Дадашева (до 50 кг), Марина Симонян (до 57 кг), Мария Кузнецова (до 65 кг) и Ханум Велиева (до 68 кг).

«Чемпионат Европы не является для нас турниром, на котором мы ставим суперзадачи, — сказал РИА Новости первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртузалиев. — Потому что для нас главными будут лицензионные турниры к Олимпийским играм в Будапеште и Софии. В то же время медальная задача не снимается: на чемпионате Европы мы должны брать две-три золотые медали».