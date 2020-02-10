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12:13 (мск), источник: ТАСС

Первая в истории премия по борьбе European Wrestling Awards пройдет в Москве

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Первая в истории церемония чествования лучших борцов Европы — European Wrestling Awards — пройдет в ноябре в Москве. Об этом ТАСС рассказал вице-президент европейского отделения Объединенного мира борьбы (UWW Europe) Георгий Брюсов.

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Решение было принято на ежегодной ассамблее UWW Europe, прошедшей в Лидо ди Остия (Италия), где в понедельник стартовал чемпионат Европы по спортивной борьбе.

«Церемония чествования лучших борцов Европы пройдет в рамках традиционного Гран-при Москвы, который в этом году состоится 6—9 ноября. Также принято решение о том, что московский Гран-при получит статус открытого европейского итогового турнира», — сказал Брюсов.

В 2008—2009 годах в рамках московского Гран-при проходила церемония награждения по итогам сезона лучших борцов мира «Золотая борцовка». После этого на мировом или континентальном уровне премии не проводились.

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