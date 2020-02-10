Первая в истории премия по борьбе European Wrestling Awards пройдет в Москве

Решение было принято на ежегодной ассамблее UWW Europe, прошедшей в Лидо ди Остия (Италия), где в понедельник стартовал чемпионат Европы по спортивной борьбе.

«Церемония чествования лучших борцов Европы пройдет в рамках традиционного Гран-при Москвы, который в этом году состоится 6—9 ноября . Также принято решение о том, что московский Гран-при получит статус открытого европейского итогового турнира», — сказал Брюсов.