Первая в истории премия по борьбе European Wrestling Awards пройдет в Москве
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Первая в истории церемония чествования лучших борцов Европы — European Wrestling Awards — пройдет в ноябре в Москве. Об этом ТАСС рассказал
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Первая в истории церемония чествования лучших борцов Европы — European Wrestling Awards — пройдет в ноябре в Москве. Об этом ТАСС рассказал
Решение было принято на ежегодной ассамблее UWW Europe, прошедшей в Лидо ди Остия (Италия), где в понедельник стартовал чемпионат Европы по спортивной борьбе.
«Церемония чествования лучших борцов Европы пройдет в рамках традиционного
В 2008—2009 годах в рамках московского