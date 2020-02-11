Белорусский борец греко-римского стиля Максим Негода завоевал золотую медаль на ЧЕ в Риме
11 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Максим Негода (весовая категория 63 кг), выступающий в
11 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Максим Негода (весовая категория 63 кг), выступающий в
Максим Негода успешно прошел сквозь сито квалификационных поединков континентального форума. В финальной схватке белорус победил россиянина Ибрагима Лабазанова и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.
Бронзовые медали завоевали венгерский атлет Эрик Торба и представитель Украины Ленур Темиров.
Тренерский штаб сборной Беларуси на чемпионате Европы рассчитывает как минимум на четыре награды в трех видах программы (греко-римской, женской и вольной).
Завершатся соревнования 16 февраля.
Белорусская дружина на чемпионате Европы — 2019, который прошел в румынском Бухаресте, завоевала четыре награды. Серебряную медаль национальной команде принес представитель вольного стиля Александр Гуштын (97 кг), бронзу — Али Шабанов (86 кг). В женской борьбе на третью ступень пьедестала почета поднимались Ксения Станкевич (50 кг) и Ванесса Колодинская (53 кг).