Белорусский борец греко-римского стиля Максим Негода завоевал золотую медаль на ЧЕ в Риме

Максим Негода успешно прошел сквозь сито квалификационных поединков континентального форума. В финальной схватке белорус победил россиянина Ибрагима Лабазанова и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Бронзовые медали завоевали венгерский атлет Эрик Торба и представитель Украины Ленур Темиров.

Тренерский штаб сборной Беларуси на чемпионате Европы рассчитывает как минимум на четыре награды в трех видах программы (греко-римской, женской и вольной).

Завершатся соревнования 16 февраля.