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11 февраля, источник: БЕЛТА

Белорусский борец греко-римского стиля Максим Негода завоевал золотую медаль на ЧЕ в Риме

11 февраля, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Максим Негода (весовая категория 63 кг), выступающий в греко-римской борьбе, завоевал золотую награду чемпионата Европы, который проходит в итальянском Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Максим Негода успешно прошел сквозь сито квалификационных поединков континентального форума. В финальной схватке белорус победил россиянина Ибрагима Лабазанова и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Бронзовые медали завоевали венгерский атлет Эрик Торба и представитель Украины Ленур Темиров.

Тренерский штаб сборной Беларуси на чемпионате Европы рассчитывает как минимум на четыре награды в трех видах программы (греко-римской, женской и вольной).

Завершатся соревнования 16 февраля.

Белорусская дружина на чемпионате Европы — 2019, который прошел в румынском Бухаресте, завоевала четыре награды. Серебряную медаль национальной команде принес представитель вольного стиля Александр Гуштын (97 кг), бронзу — Али Шабанов (86 кг). В женской борьбе на третью ступень пьедестала почета поднимались Ксения Станкевич (50 кг) и Ванесса Колодинская (53 кг).

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