Российский борец Тускаев выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 57 кг

Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Рома
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант
Метц
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо
Дижон
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза
Ницца
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ним
Анже
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
31
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Вальядолид
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
23:59
Тампа-Бэй Лайтнинг
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
23:59
Флорида Пантерз
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
20:30
Норвич
Ливерпуль
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Фортуна Д
Боруссия М
14
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Леванте
21
Хоккей. НХЛ
16.02
Миннесота Уайлд
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Дженоа
03
Футбол. Зарубежный
19:30
Амьен
ПСЖ
44
Хоккей. НХЛ
16.02
Монреаль Канадиенс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
16.02
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Футбол. Зарубежный
18:00
Барселона
Хетафе
21
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
ХК Динамо
ОТ
67
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Вердер
30
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
23
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Падерборн
Герта
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Байер
23
Хоккей. НХЛ
16.02
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Автомобилист
46
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
СПАЛ
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Спартак
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
04
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Адмирал
61
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Амур
25
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Металлург Мг
Б
34
Футбол. Зарубежный
15:30
Саутгемптон
Бернли
12
Хоккей. НХЛ
16.02
Калгари Флэймз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
16.02
Аризона Койотс
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Алавес
10
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Куньлунь
Б
32
Хоккей. НХЛ
16.02
Вегас Голден Найтс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
СКА
ОТ
45
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Сочи
32
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Северсталь
32
Все события
Фоторепортажи
9Джокович выиграл Australian Open
9Погиб Коби Брайант
20:46 (мск), источник: ТАСС

Российский борец Тускаев выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 57 кг

ТАСС, 15 февраля. Российский борец вольного стиля Азамат Тускаев стал победителем чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 57 кг. Соревнование проходит в Риме.

Наверх

В финальном поединке 26-летний Тускаев оказался сильнее турецкого борца Сулеймана Атлы.

Тускаев является серебряным призером Кубка мира, который в 2016 году прошел в Лос-Анджелесе, а также он дважды завоевывал бронзовые награды чемпионата России (2013, 2016).

Атлы становился серебряным призером чемпионата мира 2019 года, а также выиграл бронзу мирового первенства 2018 года. В 2019 году он стал чемпионом Европы.

Чемпионат Европы завершится 16 февраля.

 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
У России первое за три года золото ЧМ по биатлону
«Магнитка» встает с колен, хет-трики в Уфе. Обзор субботы в КХЛ
Швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом
Шипулин высказался о потере статуса олимпийского чемпиона
Самуэльссон не будет поздравлять Логинова с победой на ЧМ
Устюгов отреагировал на решение лишить его золотой медали ОИ
Логинов пригласил любого спортсмена жить «почти на свою кровать»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь