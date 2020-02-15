Российский борец Тускаев выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 57 кг

Тускаев является серебряным призером Кубка мира, который в 2016 году прошел в Лос-Анджелесе, а также он дважды завоевывал бронзовые награды чемпионата России (2013, 2016).

Атлы становился серебряным призером чемпионата мира 2019 года, а также выиграл бронзу мирового первенства 2018 года. В 2019 году он стал чемпионом Европы.