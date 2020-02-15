Российский борец Тускаев выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 57 кг
ТАСС, 15 февраля. Российский борец вольного стиля Азамат Тускаев стал победителем чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 57 кг. Соревнование проходит в Риме.
ТАСС, 15 февраля. Российский борец вольного стиля Азамат Тускаев стал победителем чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 57 кг. Соревнование проходит в Риме.
В финальном поединке 26-летний Тускаев оказался сильнее турецкого борца Сулеймана Атлы.
Тускаев является серебряным призером Кубка мира, который в 2016 году прошел в
Атлы становился серебряным призером чемпионата мира 2019 года, а также выиграл бронзу мирового первенства 2018 года. В 2019 году он стал чемпионом Европы.
Чемпионат Европы завершится 16 февраля.