Российский борец Шираев выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 65 кг

В финальном поединке 20-летний Шираев оказался сильнее 29-летнего Нюргуна Скрябина из Белоруссии (5:0). Бронзовые медали завоевали Эрик Арушанян из Украины и представитель Азербайджана Али Рахимзаде.

Шираев является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2019 года, а также обладателем бронзовой награды Межконтинентального кубка (2018).

Скрябин с 2013 по 2017 год выступал за сборную России, он становился бронзовым призером чемпионата России в 2016 году. С 2017 года он начал выступать за национальную команду Белоруссии.