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15 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Российский борец Садулаев выиграл ЧЕ в весовой категории до 97 кг

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россиянин Абдулрашид Садулаев выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе, который проходит в Риме.

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Источник: РИА "Новости"

Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 кг, в финальном поединке победил представителя Румынии Альберта Саритова со счетом 6:0.

Бронзовыми призерами соревнований стали итальянец Абрахам де Жезус Коньедо Руано и грузин Элизбар Одикадзе.

Ранее Садулаев, чемпион Олимпийских игр-2016, четырежды побеждал на чемпионатах мира и трижды выигрывал европейское первенство.

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