Российский борец Садулаев выиграл ЧЕ в весовой категории до 97 кг
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россиянин Абдулрашид Садулаев выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе, который проходит в Риме.
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россиянин Абдулрашид Садулаев выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе, который проходит в Риме.
Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 кг, в финальном поединке победил представителя Румынии Альберта Саритова со счетом 6:0.
Бронзовыми призерами соревнований стали итальянец Абрахам де Жезус Коньедо Руано и грузин Элизбар Одикадзе.
Ранее Садулаев, чемпион Олимпийских игр-2016, четырежды побеждал на чемпионатах мира и трижды выигрывал европейское первенство.