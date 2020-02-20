Азиатский отбор по борьбе на ОИ-2020 перенесен из Китая в Киргизию из-за коронавируса

Турнир пройдет 27—29 марта в Бишкеке.

«Нам приятно видеть, что правительство и Федерация борьбы Киргизии смогли предложить кандидатуру своей страны в качестве подходящей замены хозяина такого важного события, — сказал президент UWW Ненад Лалович. — Перенос соревнований за такое короткое время до начала — не идеальная ситуация, но мы должны заботиться о здоровье спортсменов».

Также сообщается, что китайские борцы, которые получили право участвовать в олимпийской квалификации, направлены в Сербию, где они проходят карантинный процесс. Им будет предоставлено все тренировочное оборудование, необходимое для подготовки к турниру. В Бишкек они вылетят из Белграда непосредственно перед началом соревнований.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.