Российский дзюдоист дисквалифицирован на два года

Российский дзюдоист дисквалифицирован на два года

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский дзюдоист Роман Бобиков дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).