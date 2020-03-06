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14:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский дзюдоист дисквалифицирован на два года

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский дзюдоист Роман Бобиков дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Дисквалификация 30-летнего спортсмена будет отсчитываться с 23 декабря 2019 года.

Бобиков в 2013 году завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Южной Корее в весовой категории свыше 100 кг.

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