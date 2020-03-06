Российский дзюдоист дисквалифицирован на два года
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский дзюдоист Роман Бобиков дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский дзюдоист Роман Бобиков дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Дисквалификация 30-летнего спортсмена будет отсчитываться с 23 декабря 2019 года.
Бобиков в 2013 году завоевал бронзовую медаль на