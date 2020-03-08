Этап «Большого Шлема» по дзюдо в Екатеринбурге пройдет без зрителей

«Международный турнир по дзюдо “Большой шлем — 2020”, проведение которого запланировано в Екатеринбурге с 13 по 15 марта, пройдет при пустых трибунах. Такое решение было принято по рекомендации Роспотребнадзора», — сказал собеседник агентства.

Ожидается, что в турнире примут участие 587 атлетов из 90 стран. Уже известно, что в Екатеринбург не приедут спортсмены сборных Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Кроме того, любые другие атлеты, которые были в этих странах за две недели до прохождения границы с Россией, не будут допущены к участию в соревновании.