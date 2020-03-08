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12:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Этап «Большого Шлема» по дзюдо в Екатеринбурге пройдет без зрителей

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Олег Богатов. Предстоящий этап мировой серии по дзюдо «Большой Шлем» в Екатеринбурге будет проводиться без зрителей, данное решение было принято по рекомендации Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Сроки проведения соревнования — 13—15 марта.

«Международный турнир по дзюдо “Большой шлем — 2020”, проведение которого запланировано в Екатеринбурге с 13 по 15 марта, пройдет при пустых трибунах. Такое решение было принято по рекомендации Роспотребнадзора», — сказал собеседник агентства.

Ожидается, что в турнире примут участие 587 атлетов из 90 стран. Уже известно, что в Екатеринбург не приедут спортсмены сборных Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Кроме того, любые другие атлеты, которые были в этих странах за две недели до прохождения границы с Россией, не будут допущены к участию в соревновании.

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