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10:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийские квалификационные турниры по дзюдо отложены до конца апреля

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение отложить олимпийские квалификационные турниры до 30 апреля 2020 года из-за коронавируса, сообщается на сайте IJF.

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Источник: Спорт РИА Новости

В число отмененных соревнований входят этап мировой серии «Большой Шлем», который должен был пройти в Екатеринбурге с 13 по 15 марта, а также этапы серии Гран-при в Тбилиси и Анталье (Турция).

«Мы находимся в неблагоприятном положении, когда мы должны принять радикальное решение, чтобы защитить семью дзюдо. К сожалению, ситуация сейчас опасна и критична с многих точек зрения. Крайне важно обеспечить безопасность и справедливые шансы для всех спортсменов, участвующих в олимпийской квалификации», — говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

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