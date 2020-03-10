Олимпийские квалификационные турниры по дзюдо отложены до конца апреля

Источник: Спорт РИА Новости

В число отмененных соревнований входят этап мировой серии «Большой Шлем», который должен был пройти в Екатеринбурге с 13 по 15 марта, а также этапы серии Гран-при в Тбилиси и Анталье (Турция).

«Мы находимся в неблагоприятном положении, когда мы должны принять радикальное решение, чтобы защитить семью дзюдо. К сожалению, ситуация сейчас опасна и критична с многих точек зрения. Крайне важно обеспечить безопасность и справедливые шансы для всех спортсменов, участвующих в олимпийской квалификации», — говорится в сообщении.