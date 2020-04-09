Двукратный чемпион ОИ Власов заявил, что Нурмагомедов предлагал ему выступить в UFC

«У меня был разговор с Хабибом. Он мне говорит: “Сейчас у олимпийских чемпионов есть возможность подписать контракт с UFC сразу на пять боев, давай, третью Олимпиаду выиграешь, бой организуем, заработаешь много денег”. Я сказал, что посмотрим. Но пока серьезно не думал, честно говоря», — признался Власов.