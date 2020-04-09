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11:29 (мск), источник: ТАСС

Двукратный чемпион ОИ Власов заявил, что Нурмагомедов предлагал ему выступить в UFC

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион в греко-римской борьбе Роман Власов заявил, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов предлагал ему организовать бой в UFC. Об этом Власов рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«У меня был разговор с Хабибом. Он мне говорит: “Сейчас у олимпийских чемпионов есть возможность подписать контракт с UFC сразу на пять боев, давай, третью Олимпиаду выиграешь, бой организуем, заработаешь много денег”. Я сказал, что посмотрим. Но пока серьезно не думал, честно говоря», — признался Власов.

«Очень много сил и нервов отнимает олимпийский путь, олимпийский цикл. Поэтому все мои мысли, амбиции, и желания в настоящий момент связаны с борьбой и третьей олимпийской медалью», — добавил спортсмен.

Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе.

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