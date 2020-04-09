Двукратный чемпион ОИ Власов заявил, что Нурмагомедов предлагал ему выступить в UFC
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион в
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион в
«У меня был разговор с Хабибом. Он мне говорит: “Сейчас у олимпийских чемпионов есть возможность подписать контракт с UFC сразу на пять боев, давай, третью Олимпиаду выиграешь, бой организуем, заработаешь много денег”. Я сказал, что посмотрим. Но пока серьезно не думал, честно говоря», — признался Власов.
«Очень много сил и нервов отнимает олимпийский путь, олимпийский цикл. Поэтому все мои мысли, амбиции, и желания в настоящий момент связаны с борьбой и третьей олимпийской медалью», — добавил спортсмен.
Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе.