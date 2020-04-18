Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сайтиев назвал мед и икру своим допингом

Ранее отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что допингом для его сына являются мед, икра и орехи.
«Мёд и икра? Да, у меня было примерно то же самое, — сказал 45-летний Сайтиев. — Так как большинство команды было из Дагестана, в икре недостатка не было. Особенно когда гоняешь вес, белковая икра хорошо восстанавливает силы».
«Орехи, мед, хорошее питание, правильная организация дня, хороший сон — вот допинг», — добавил Сайтиев.
Сайтиев является трехкратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы.