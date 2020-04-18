Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Витебск
Динамо Брс
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Рух
Минск
10
Футбол. Зарубежный
14:00
Ислочь
Славия М
21
Футбол. Зарубежный
17.04
Белшина
Смолевичи
11
Футбол. Зарубежный
17.04
Шахтер С
Слуцк
12
Все события
Фоторепортажи
31Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас?
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
15:48 (мск), источник: ТАСС

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сайтиев назвал мед и икру своим допингом

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев назвал мед, икру и правильный режим своим допингом. Об этом он рассказал ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что допингом для его сына являются мед, икра и орехи.

«Мёд и икра? Да, у меня было примерно то же самое, — сказал 45-летний Сайтиев. — Так как большинство команды было из Дагестана, в икре недостатка не было. Особенно когда гоняешь вес, белковая икра хорошо восстанавливает силы».

«Орехи, мед, хорошее питание, правильная организация дня, хороший сон — вот допинг», — добавил Сайтиев.

Сайтиев является трехкратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы.

Читайте также
 "Мама сказала: даже если все вымрут, вы поедете"
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Стало известно о сорвавшемся трансфере Роналду в «Барселону»
«Спартак» и «Краснодар» заинтересованы в приобретении албанца
Фуркад по ошибке получил Большой хрустальный глобус
СМИ: Футболист «Спартака» не вернется в Россию из Германии
Красивые спортивные кадры отвлекут вас от коронавируса (фото)
Игрок «Интера» хочет перейти в «Барсу», но та не готова платить
Sky Sport Italia: Игуаин не хочет возвращаться в Турин
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь