Олимпийский чемпион по борьбе Власов назвал жесточайшим антидопинговый контроль в РФ
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Борец
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Борец
В июле 2016 года после допингового скандала Международный олимпийский комитет принял решение не отстранять всю сборную России от участия в летних Олимпийских играх в
«У нас был сбор в Сочи, каждый день была тяжелая работа, и мы ложились спать с мыслью о восстановлении, — сказал Власов. — И в 6−7 утра стук в дверь, после которого ты уже не уснешь. Мы помним, какие были события перед той Олимпиадой, у нас уже иммунитет к таким ситуациям. Но коронавирус уже все перекрыл, мы уже не помним допинговый скандал».
«Что касается борьбы, то у нас очень мало случаев [нарушения антидопинговых правил]. Допинг в нашем виде спорта не сильно тебе поможет, вообще практически не поможет. У нас есть элементы — скорость, выносливость, приемы — если ты их не делаешь, ты просто не выиграешь. Плюс — жесточайший контроль», — добавил спортсмен.
Власов является победителем Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и 2016 года в