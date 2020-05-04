Майский турнир на кубок императора Японии по сумо отменен из-за коронавируса

Отмечается, что решение федерации связано с продлением до 31 мая действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране.

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Что полезно знать Если сидишь дома

Изначально турнир должен был пройти с 10 по 24 мая, однако 3 апреля сроки его проведения были перенесены из-за коронавируса на две недели вперед.

Сумо является очень популярным видом спорта в Японии, на турниры собираются тысячи зрителей. Особый ажиотаж вызывают воскресные схватки двух ёкодзун (высший ранг борца сумо) в заключительный день турнира.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьером. 16 апреля глава правительства расширил действие режима ЧС на всю территорию страны.