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10:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава ФСБР Мамиашвили: Алиомаров умер от коронавирусной инфекции

Главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров умер от коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

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Источник: Спорт РИА Новости

В среду ФСБР сообщил, что Алиомаров скончался на 68-м году жизни в Махачкале. Последние дни жизни тренер находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«К сожалению, это суровая действительность, Магомед Алиомарович Алиомаров умер сегодня ночью в Дагестане, — сказал в телефонном разговоре Мамиашвили. — Да, это коронавирус. Похороны состоятся сегодня в Дагестане. Сказать, что это очень большая потеря для нас, значит ничего не сказать».

«Магомед Алиомаров был еще молодым мужчиной, и у него было столько энергии, столько планов, столько надежд. И те революционные преобразования, которые он сделал в женской борьбе, конечно же, вселяли в нас надежды. Но это все настолько несравнимо с тем, что ушел из жизни такой молодой человек, у которого есть семья, дети, внуки. Светлая память», — добавил собеседник агентства.

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