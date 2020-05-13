Глава ФСБР Мамиашвили: Алиомаров умер от коронавирусной инфекции

Источник: Спорт РИА Новости

В среду ФСБР сообщил, что Алиомаров скончался на 68-м году жизни в Махачкале. Последние дни жизни тренер находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«К сожалению, это суровая действительность, Магомед Алиомарович Алиомаров умер сегодня ночью в Дагестане, — сказал в телефонном разговоре Мамиашвили. — Да, это коронавирус. Похороны состоятся сегодня в Дагестане. Сказать, что это очень большая потеря для нас, значит ничего не сказать».