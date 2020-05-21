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19:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийский чемпион борец Садулаев сообщил, что переболел коронавирусом

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев записал в своем Instagram видеообращение к жителям Дагестана, в котором сообщил, что переболел коронавирусом, и призвал всех встретить мусульманский праздник Ураза-Байрам дома в кругу семьи, не устраивая пышного массового торжества.

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Источник: Спорт РИА Новости

Праздник Ураза-Байрам, который знаменует окончание священного месяца Рамадан, в этом году будет отмечаться 23—24 мая. Согласно последним данным, в Дагестане выявлено более 3,7 тысячи случаев заболевания коронавирусом, 41 человек скончался.

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«Признаюсь, я тоже не придавал большого значения коронавирусу, как и большинство наших земляков. Мы реально недооценили эту болезнь и начали ощущать ее опасность и угрозу только тогда, когда она постучалась к нам в двери. Я сам перенес это, перенесли мои родные и близкие, очень многих моих знакомых уже больше нет с нами», — сказал Садулаев.

«Обычно на праздники я езжу в горы навестить дедушку и всех родственников. В этом году я вынужден прервать эту традицию и буду отмечать дома, в кругу семьи. И я хочу призвать всех к этому. Нам лучше оставаться дома. Прошу вас придерживаться тех правил, которые нам рекомендуют врачи. Понимаю, что всем нелегко, но нужно проявить терпение, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Это наш единственный выход», — добавил спортсмен.

Ранее с подобным обращением к жителям республики выступил мастер смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

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