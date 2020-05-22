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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Перенесен июльский женский чемпионат России по борьбе в Казани

Чемпионат России по женской борьбе, намеченный на первую половину июля в Казани, не состоится из-за ситуации с пандемией коронавируса, новые сроки проведения турнира будут определены позднее, сообщил РИА Новости президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

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Источник: Спорт РИА Новости

Турнир должен был пройти в период с 8 по 12 июля.

«Чемпионат России по женской борьбе в июле в Казани не состоится, — сказал в телефонном разговоре Мамиашвили. — Это исключено, соревнования будут перенесены».

«Мы будем исходить из международного календаря соревнований, — продолжил собеседник агентства, говоря о возможных сроках проведения турнира. — Это же касается и ранее перенесенного мужского чемпионата России по вольной борьбе в Улан-Удэ (турнир был запланирован на третью декаду апреля)».

Глава федерации в пятницу сообщил РИА Новости, что Объединенный мир борьбы в середине июня может утвердить измененный из-за пандемии коронавируса международный календарь соревнований.

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