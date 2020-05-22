Перенесен июльский женский чемпионат России по борьбе в Казани

Источник: Спорт РИА Новости

Турнир должен был пройти в период с 8 по 12 июля.

«Чемпионат России по женской борьбе в июле в Казани не состоится, — сказал в телефонном разговоре Мамиашвили. — Это исключено, соревнования будут перенесены».

«Мы будем исходить из международного календаря соревнований, — продолжил собеседник агентства, говоря о возможных сроках проведения турнира. — Это же касается и ранее перенесенного мужского чемпионата России по вольной борьбе в Улан-Удэ (турнир был запланирован на третью декаду апреля)».