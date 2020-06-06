Член бюро ФСБР Исламов награжден почетным знаком Объединенного мира борьбы

«Ферзилах Исламов вместе с президентом Федерации спортивной борьбы Ставропольского края Олегом Дукановым сыграли решающую роль в том, чтобы Ставропольский край стал новым опорным регионом спортивной борьбы в России. Главной звездой Ставропольского края стал двукратный чемпион мира по вольной борьбе Магомедрасул Газимагомедов», — говорится в сообщении.