Призер ОИ Махов может быть дисквалифицирован на два года за допинг

«Когда ко мне приехали допинг-офицеры, я только приехал из Германии после операции, — сказал Махов. — Была послеоперационная реабилитация, мне кололи много разных гормональных препаратов. Я халатно отнесся к этому вопросу, не совсем уделил этому должное внимание, где нужно, не заявился. Сейчас идут разбирательства, комиссия уже будет решать, насколько у меня был умысел или собирался ли я нечестно воспользоваться ситуацией».
«Это было во внесоревновательный период, но так как мы профессионалы, то спортсмены стоят в международном пуле [тестирования], — продолжил собеседник агентства. — Надо было процесс контролировать, а я немножко расслабился в этом отношении, и прилетело. У меня была операция на спине, на шее и на колене, мне кололи гормональные препараты, которые восстанавливают хрящевую ткань. Эти препараты надо заранее заявлять, а я этого не сделал».
Спортсмен подчеркнул, что в настоящее время готовит документы, в которых представлен курс реабилитации после операции. Тем не менее за нарушение антидопинговых правил Махову грозит дисквалификация как минимум на два года. «Я собираю полный пакет документов, что я делал, как лечил. В любом случае взыскания будут, статья подразумевает как минимум двухлетнюю дисквалификацию», — добавил спортсмен.
3 февраля стало известно, что в допинг-пробе 32-летнего Махова, взятой во внесоревновательный период, был обнаружен гормон роста. Махов является трехкратным чемпионом мира по вольной борьбе (2007, 2009, 2010), серебряным призером Олимпийских игр 2012 года.