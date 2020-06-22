UWW заявил, что греко-римская борьба не будет исключена из программы Олимпиады 2024 года
МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Спортивной борьбе
МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Спортивной борьбе
На прошлой неделе и. о. президента Федерации спортивной борьбы Азербайджана, член бюро UWW Намик Алиев заявил, что
«Президент [UWW Ненад] Лалович сказал, что
«В 2022 году юношеские Олимпийские игры пройдут в Сенегале, и поскольку ЮОИ рассматривается как лаборатория для Олимпийских игр, шесть месяцев назад исполком UWW принял решение чередовать на ЮОИ существующие олимпийские стили, чтобы представлять на них новые стили. В 2022 году ЮОИ будут включать в себя вольный и новый стили, а в 2026 году новый стиль будет представлен вместе с
UWW подчеркнул, что появление новых стилей не коррелирует с долгосрочными планами организации по исключению ранее существовавшего олимпийского стиля. «Это динамическое сотрудничество международных федераций с Международным олимпийским комитетом с целью тестирования новых стилей в необходимых условиях», — заявили в международной федерации.
«В качестве примера, на ЮОИ 2022 года в Дакаре баскетбол будет представлен только в формате 3×3. Но это не означает, что на Олимпийских играх в Париже не будет баскетбола 5×5. Эта тема параллельна теме новых стилей в ЮОИ, и она не означают исключения ранее существовавшего стиля из Олимпиады в Париже», — подчеркнули в UWW.