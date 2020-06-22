UWW заявил, что греко-римская борьба не будет исключена из программы Олимпиады 2024 года

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе и. о. президента Федерации спортивной борьбы Азербайджана, член бюро UWW Намик Алиев заявил, что греко-римская борьба, по всей видимости, не будет представлена на Олимпиаде в Париже. В частности, он заметил, что на юношеских Играх 2022 года в Дакаре в соревновательной программе вместе с вольной будет представлен не греко-римский, а новый борцовский стиль.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--73c7fcda25cf71446003" data-vnd="73c7fcda25cf71446003" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=73c7fcda25cf71446003" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Президент [UWW Ненад] Лалович сказал, что греко-римская борьба всегда была в планах “Парижа-2024” и останется в олимпийской программе еще на многие годы, — сообщили в UWW. — Мы имеем дело со случаем, когда человек, бравший интервью, неверно истолковал то, что было сказано, поскольку плохо знаком с олимпийским контекстом».

«В 2022 году юношеские Олимпийские игры пройдут в Сенегале, и поскольку ЮОИ рассматривается как лаборатория для Олимпийских игр, шесть месяцев назад исполком UWW принял решение чередовать на ЮОИ существующие олимпийские стили, чтобы представлять на них новые стили. В 2022 году ЮОИ будут включать в себя вольный и новый стили, а в 2026 году новый стиль будет представлен вместе с греко-римским. Новые стили еще предстоит утвердить», — отметили в организации.

UWW подчеркнул, что появление новых стилей не коррелирует с долгосрочными планами организации по исключению ранее существовавшего олимпийского стиля. «Это динамическое сотрудничество международных федераций с Международным олимпийским комитетом с целью тестирования новых стилей в необходимых условиях», — заявили в международной федерации.

«В качестве примера, на ЮОИ 2022 года в Дакаре баскетбол будет представлен только в формате 3×3. Но это не означает, что на Олимпийских играх в Париже не будет баскетбола 5×5. Эта тема параллельна теме новых стилей в ЮОИ, и она не означают исключения ранее существовавшего стиля из Олимпиады в Париже», — подчеркнули в UWW.