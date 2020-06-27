СМИ: Призер ОИ по вольной борьбе Франссон дисквалифицирована на четыре года за допинг
ТАСС, 27 июня. Бронзовый призер Олимпийских игр в
ТАСС, 27 июня. Бронзовый призер Олимпийских игр в
В феврале стало известно, что в
По информации источника, дисквалификация 32-летней шведки завершится 27 января 2024 года. Спортсменка обжалует данное решение.
Помимо бронзы на Олимпийских играх на счету Франссон золотая (2012) и бронзовая награды (2019) чемпионатов мира, золотая (2018) и две бронзовые медали (2008, 2019) чемпионатов Европы.