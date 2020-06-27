СМИ: Призер ОИ по вольной борьбе Франссон дисквалифицирована на четыре года за допинг

В феврале стало известно, что в допинг-пробе «Б» Франссон были обнаружены следы анаболического стероида — метилтестостерона. По словам пресс-секретаря Шведской ассоциации борцов Закариаса Таллрота, речь шла о небольшом количестве запрещенного вещества. Сама Франссон утверждала, что получила препарат по ошибке.