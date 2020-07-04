Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет в 2020 году в Белграде

Такое решение было принято на заседании исполкома UWW. Изначально турнир был запланирован в 2021 году в Осло, однако исполком принял решение провести мировое первенство и юниорский чемпионат мира в одном месте, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Чемпионат мира пройдет в Белграде с 12 по 20 декабря 2020 года, юниорское первенство — с 4 по 10 декабря. Также было принято решение провести юниорский чемпионат Европы в Скопье с 19 по 25 октября.