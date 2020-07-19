Чемпион Олимпиады-80 по борьбе Ушкемпиров поделился воспоминаниями об Играх в Москве

Источник: РИА "Новости"

Ушкемпиров отметил, что путь к победе на Олимпиаде не был для него простым и быстрым. Еще в школьные годы он начал заниматься казахстанской национальной борьбой курес, позже добавились тренировки по боксу. Кроме того, много времени он уделял плаванию, благодаря чему развил хорошую выносливость и укрепил легкие.

«После окончания школы я поступил в Семипалатинский ветеринарный институт. Мне необходимо было сдать зачет по лыжному спорту, а поскольку я вырос на юге, в Джамбульской области (ныне Жамбылская область — прим. ТАСС), то на лыжах никогда не стоял», — рассказал он.

Преподаватель физкультуры предложил Ушкемпирову попробовать силы в борцовском поединке, в котором будущему олимпийскому чемпиону удалось одержать победу. После этого он стал регулярно заниматься борьбой и вскоре достиг больших успехов, включая призовые места на чемпионатах республики и СССР. Затем его включили и в состав сборной Советского Союза.

Подготовка к Играм была напряженной

Как отметил прославленный борец, подготовка к Олимпийским играм была напряженной, все спортсмены были прекрасно подготовлены и любой из них мог попасть на Игры. Сборы же проходили не только на территории Казахской ССР, но и в Подмосковье. «На меня большое впечатление произвела Москва в 1980 году, особенно Олимпийская деревня», — поделился Ушкемпиров.

Собеседник агентства рассказал, что по результатам жеребьевки его первым соперником на Олимпиаде оказался румынский борец Константин Александру. «Он уже был трехкратным чемпионом мира, так что для меня схватка с ним стала неприятным сюрпризом. После боя некоторое время не мог прийти в себя, все силы отдал», — подчеркнул спортсмен.

Всего же Ушкемпиров провел на Олимпиаде четыре поединка и завоевал золотую медаль в весовой категории до 48 кг. Говоря о своих чувствах в момент победы, борец отметил, что испытывал гордость за свой народ и за страну в целом. «Нас так воспитывали, понимаете», — добавил он.

«Олимпийские игры в Москве никогда не забуду. У меня потом были и другие победы, но золото на Олимпиаде — это особые чувства», — отметил 69-летний Ушкемпиров.

Фильм о борце

В конце декабря 2019 года в Казахстане прошла премьера художественного фильма «Жаксылык», посвященного жизни и профессиональным достижениям Ушкемпирова. Как рассказали в киностудии «Казахфильм», основные съемки спортивной драмы прошли в Усть-Каменогорске, Алма-Ате и Алма-Атинской области.

Ключевые сцены Олимпийских игр 1980 года были сняты в талдыкорганском Дворце спорта «Жастар», а также на стадионе «Динамо» в столице Белоруссии. Олимпийскую деревню частично снимали в белорусском Республиканском центре олимпийской подготовки «Стайки».

«Хороший фильм получился. Это рассказ о том, как я жил, как боролся — простая история. Я вообще люблю простоту во всем», — сказал Ушкемпиров.

XXII Олимпийские игры в Москве

Летние Олимпийские игры прошли в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Часть соревнований проводилась в других городах Советского Союза: в Таллине стартовали парусные регаты, в Киеве, Ленинграде и Минске состоялись предварительные игры футбольного турнира, в подмосковных Мытищах на стрельбище «Динамо» прошли соревнования по пулевой стрельбе. На них было разыграно 203 комплекта медалей в 21 виде спорта. В соревнованиях приняло участие более 5,2 тыс. спортсменов.

Московская Олимпиада состоялась несмотря на бойкот, инициированный США в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Более 60 государств бойкотировали Олимпиаду. Команды из Канады, Японии, Китая, ФРГ и Соединенных Штатов так и не приняли участие в Играх, в СССР приехали спортсмены из 81 страны. При этом некоторые участники Игр из-за запрета властей своих стран выступали не под национальными флагами, а под олимпийским.

Несмотря на отсутствие на Играх большого числа высококлассных спортсменов из стран, бойкотировавших соревнования, московская Олимпиада оказалась необычайно щедрой на высокие достижения. За 14 дней состязаний было установлено 74 олимпийских, 39 европейских и 36 мировых рекордов. Советская сборная завоевала 195 наград, в том числе 80 золотых, и заняла первое место в неофициальном медальном зачете.

Средства массовой информации всего мира широко освещали Олимпиаду-80, включая церемонии открытия и закрытия Игр. Спортивный праздник транслировался для более чем полутора миллиардов человек в 111 странах мира.

Участие спортсменов из Казахстана

Призерами Олимпиады в Москве стали 16 спортсменов из Казахской ССР. Золотые медали, помимо Ушкемпирова, завоевали Сергей Котенко (водное поло), Виктор Мазин (тяжелая атлетика), Владимир Муравьев (легкая атлетика), Надежда Ольхова (баскетбол) и Шамиль Сериков (борьба).

Серебряными призерами Игр стали борец Анатолий Быков, а также боксеры Виктор Демьяненко и Серик Конакбаев.