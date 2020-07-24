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13:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Советский олимпийский чемпион ушел за грибами и исчез

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий ушел в лес за грибами и исчез. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Иваницкий днем 22 июля отправился в лес в Подмосковье и до сих пор не вернулся. Спасатели предполагают, что спортсмен мог утонуть в реке Вейна — его сложенные вещи обнаружили у берега. Водолазы осматривали поверхность, а над местностью летал поисково-спасательный вертолет.

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Иваницкий — олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе в весовой категории свыше 97 килограммов. На его счету также четыре победы на чемпионатах мира (1962, 1963, 1965, 1966) и два чемпионства СССР (1964, 1965). После окончания спортивной карьеры борец возглавлял спортивную редакцию телеканала РТР.

В июне прошлого года футболистка сборной Швейцарии Флориана Исмаили пропала во время купания. Она отдыхала с друзьями на озере Комо, отплыла слишком далеко и утонула.

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