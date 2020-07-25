В Подмосковье найден мертвым пропавший борец и спортивный журналист Иваницкий

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщили в поисковом волонтерском отряде «Лиза Алерт», который осуществлял поиски пропавшего.

«К сожалению, Иваницкий погиб. Его тело обнаружено», — сказал представитель отряда.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что тело найдено в реке. «Он утонул. По предварительным данным, смерть Иваницкого не носит криминального характера», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 22 июля Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы. Возле реки Вейна были обнаружены его вещи и телефон. Как предположил его сын, после того как отец вошел в воду, у него могли случиться проблемы с сердцем. К поискам были привлечены полиция, водолазы, волонтеры и спасатели с вертолетом.