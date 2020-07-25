Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Зенит
Химки
Футбол. Зарубежный
18:15
Брешиа
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Дженоа
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
24.07
Милан
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
26.07
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Фоторепортажи
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
12:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Всероссийская федерация самбо подтвердила смерть Александра Иваницкого

Всероссийская федерация самбо подтвердила, что олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий скончался.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Ушёл из жизни член попечительского совета Всероссийской федерации самбо, олимпийский чемпион по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта Александр Владимирович Иваницкий. Всероссийская федерация самбо и самбисты всей России выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Александра Владимировича», — говорится в сообщении на сайте федерации.

Ранее в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что полиция ищет в Подмосковье 82-летнего пенсионера, который ушел из дома в Рузском районе 22 июля и пропал. В субботу было объявлено, что следователи начали проверку после обнаружения тела пенсионера с признаками утопления в Рузском городском округе в Подмосковье.

«В 11 утра сегодня водолазы нашли тело папы. В том же месте, где он вошёл в воду, переплывал реку и не доплыл», — сообщил РИА Новости сын Александра Иваницкого Владимир.

Иваницкий — советский борец вольного стиля, олимпийский чемпион 1964 года, четырехкратный чемпион мира, а впоследствии многолетний руководитель главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР.

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Богиня Копакабаны делает с мячом такое, что вам и не снилось
Сломанный нос и беспомощность. Емельяненко проиграл Исмаилову
Мбаппе рассказал президенту Франции о своей травме
Семак признан лучшим тренером месяца в РПЛ
Александр Емельяненко прокомментировал поражение от Исмаилова
Стала известна дата старта нового сезона в АПЛ
Шлеменко: Исмаилов от боя к бою растет, у Емельяненко деградация
Президент «Брешии»: Контракт с Балотелли стал ошибкой для клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь