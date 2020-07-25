Всероссийская федерация самбо подтвердила смерть Александра Иваницкого
Всероссийская федерация самбо подтвердила, что олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий скончался.
Всероссийская федерация самбо подтвердила, что олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий скончался.
«Ушёл из жизни член попечительского совета Всероссийской федерации самбо, олимпийский чемпион по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта Александр Владимирович Иваницкий. Всероссийская федерация самбо и самбисты всей России выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Александра Владимировича», — говорится в сообщении на сайте федерации.
Ранее в
«В 11 утра сегодня водолазы нашли тело папы. В том же месте, где он вошёл в воду, переплывал реку и не доплыл», — сообщил РИА Новости сын Александра Иваницкого Владимир.
Иваницкий — советский борец вольного стиля, олимпийский чемпион 1964 года, четырехкратный чемпион мира, а впоследствии многолетний руководитель главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР.