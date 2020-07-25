Всероссийская федерация самбо подтвердила смерть Александра Иваницкого

Источник: Спорт РИА Новости

«Ушёл из жизни член попечительского совета Всероссийской федерации самбо, олимпийский чемпион по вольной борьбе, заслуженный мастер спорта Александр Владимирович Иваницкий. Всероссийская федерация самбо и самбисты всей России выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Александра Владимировича», — говорится в сообщении на сайте федерации.

Ранее в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что полиция ищет в Подмосковье 82-летнего пенсионера, который ушел из дома в Рузском районе 22 июля и пропал. В субботу было объявлено, что следователи начали проверку после обнаружения тела пенсионера с признаками утопления в Рузском городском округе в Подмосковье.

«В 11 утра сегодня водолазы нашли тело папы. В том же месте, где он вошёл в воду, переплывал реку и не доплыл», — сообщил РИА Новости сын Александра Иваницкого Владимир.