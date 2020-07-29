Прощание с олимпийским чемпионом Иваницким состоялось в Москве

Мероприятие проходило в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА на Ленинградском проспекте. Проститься с именитым спортсменом пришли министр спорта России Олег Матыцин, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев, директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев, а также многие другие спортивные и политические деятели. Всего церемонию посетили около ста человек.