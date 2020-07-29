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13:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Прощание с олимпийским чемпионом Иваницким состоялось в Москве

Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1964 года по вольной борьбе Александром Иваницким состоялась в среду в Москве.

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Источник: Спорт РИА Новости

Мероприятие проходило в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА на Ленинградском проспекте. Проститься с именитым спортсменом пришли министр спорта России Олег Матыцин, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев, директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев, а также многие другие спортивные и политические деятели. Всего церемонию посетили около ста человек.

Иваницкий ушел из дома в Рузском районе Подмосковья 22 июля и пропал. 25 июля стало известно, что следователи начали проверку после обнаружения тела 82-летнего пенсионера с признаками утопления. Всероссийская федерация самбо подтвердила факт смерти Иваницкого.

Иваницкий — советский борец вольного стиля, олимпийский чемпион 1964 года, четырехкратный чемпион мира, а впоследствии многолетний руководитель главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР.

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