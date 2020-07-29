Прощание с олимпийским чемпионом Иваницким состоялось в Москве
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1964 года по вольной борьбе Александром Иваницким состоялась в среду в Москве.
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1964 года по вольной борьбе Александром Иваницким состоялась в среду в Москве.
Мероприятие проходило в
Иваницкий ушел из дома в Рузском районе Подмосковья 22 июля и пропал. 25 июля стало известно, что следователи начали проверку после обнаружения тела 82-летнего пенсионера с признаками утопления. Всероссийская федерация самбо подтвердила факт смерти Иваницкого.
Иваницкий — советский борец вольного стиля, олимпийский чемпион 1964 года, четырехкратный чемпион мира, а впоследствии многолетний руководитель главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР.