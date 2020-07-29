Олимпийский чемпион по борьбе Иваницкий похоронен в Рузском районе Подмосковья

22 июля 82-летний Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы, перестал выходить на связь, позднее начались его поиски. Его тело было найдено 25 июля. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что смерть олимпийского чемпиона, по предварительным данным, не носит криминального характера.