Фонд «Росконгресс» учредит премию имени олимпийского чемпиона по борьбе Иваницкого

Источник: РИА "Новости"

«Провожая большого русского человека и давнего друга, представительная делегация во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и депутатом Государственной думы, первым федеральным министром спорта, мастером спорта по классической борьбе Борисом Иванюженковым предложила учредить премию “Жизнь после жизни” имени Александра Иваницкого, которой будут отмечаться легенды спорта, сделавшие успешную карьеру в жизни после завершения спортивной. Так как это сделал русский самородок Александр Владимирович Иваницкий. Приступаем к реализации этой идеи», — сказал Брюсов.

22 июля 82-летний Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях подмосковной Рузы, затем перестал выходить на связь, позднее начались его поиски. Тело было найдено 25 июля.