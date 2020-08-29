Российские дзюдоистки выступят на этапах Мирового тура и чемпионате Европы

Этапы Мирового тура пройдут в 2020—2021 годах в Будапеште, Токио и Дохе. Столица Венгрии примет этап во второй половине октября. Токио, который в 2021 году примет Олимпийские игры, проведет свой этап в декабре, а в столице Катара соревнования пройдут в начале 2021 года. Чемпионат Европы состоится в Праге с 8 по 10 ноября.

«Эти этапы Мирового тура являются частью отбора к Олимпийским играм, на них поедут лидеры сборной. У нас есть команда, которая отбирается на Олимпиаду, — сказал Морозов. — Кроме того, на турниры в Будапеште и Токио можно выставить по два спортсмена в каждом весе, эта команда у нас уже составлена. Главное, чтобы эти турниры состоялись».