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12:37 (мск), источник: ТАСС

Российские дзюдоистки выступят на этапах Мирового тура и чемпионате Европы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по дзюдо примет участие в этапах Мирового тура, а также в ноябрьском чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Дмитрий Морозов.

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Этапы Мирового тура пройдут в 2020—2021 годах в Будапеште, Токио и Дохе. Столица Венгрии примет этап во второй половине октября. Токио, который в 2021 году примет Олимпийские игры, проведет свой этап в декабре, а в столице Катара соревнования пройдут в начале 2021 года. Чемпионат Европы состоится в Праге с 8 по 10 ноября.

«Эти этапы Мирового тура являются частью отбора к Олимпийским играм, на них поедут лидеры сборной. У нас есть команда, которая отбирается на Олимпиаду, — сказал Морозов. — Кроме того, на турниры в Будапеште и Токио можно выставить по два спортсмена в каждом весе, эта команда у нас уже составлена. Главное, чтобы эти турниры состоялись».

«После этапа Мирового тура в Будапеште, через две недели, в плане у нас чемпионат Европы. Надеемся, что он тоже состоится. Но, думаю, что если Мировой тур в Будапеште пройдет, то и чемпионат Европы состоится. Может быть, кто-то и совместит эти два турнира», — добавил собеседник агентства.

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